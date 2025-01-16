Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkonfirmasi, Ini Penyebab Mitchel Bakker Tidak Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |10:46 WIB
Terkonfirmasi, Ini Penyebab Mitchel Bakker Tidak Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia
Mitchel Bakker terganjal aturan FIFA untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, mengungkap penyebab Mitchel Bakker tidak diproses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Berdasarkan informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan- mengatakan Mitchel Bakker tidak bisa diproses karena darah Indonesia yang dimiliki pesepakbola 24 tahun itu berasal dari sang buyut.

“Pak Erick Thohir bilang, Mitchel Bakker terbentur aturan FIFA. Untuk masuk Timnas Indonesia, harus memiliki darah Indonesia dari ibu/bapak atau maksimal kakek/nenek. Nah, Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari kakek buyutnya sehingga ini yang terbentur aturan FIFA,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Kamis (16/1/2025).

1. Pernah Dibahas Erick Thohir

Sebelumnya saat konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025 WIB, Erick Thohir mengatakan PSSI masih mencari dokumen yang menunjukan Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia maksimal dari kakek atau neneknya.

Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari sang kakek @mittchelb.jpg

(Darah Indonesia Mitchel Bakker berasal dari sang buyut. (Foto: Instagram/@mittchelb)

Mitchel Bakker agak sulit (dinaturalisasi) setelah kita cek. Sebab, setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA harus ibu-bapak atau kakek-nenek yang memiliki darah Indonesia. Kita sejauh ini belum menemukan surat dirinya qualified sesuai atruran FIFA,” tegas Erick Thohir.

Nama Mitchel Bakker kembali mencuat pada Rabu, 15 Januari 2025. Hal itu setelah Menpora Dito Ariotedjo menyebut ada tiga pemain yang dalam proses naturalisasi.

“Pak Erick (Thohir) mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Namun, yang sudah dijamin adalah Ole (Romeny) dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

 

Telusuri berita bola lainnya
