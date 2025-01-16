Bukan Mitchel Bakker, Siapa Sosok 1 Pemain Keturunan yang Dinaturalisasi Bareng Ole Romeny dan Jairo Riedewald?

Mitchel Bakker (kiri) disebut tidak diproses naturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mittchelb)

BUKAN Mitchel Bakker, siapa sosok 1 pemain keturunan yang dinaturalisasi bareng Ole Romeny dan Jairo Riedewald? Menpora Dito Ariotedjo mengklarifikasi bahwa tidak benar Mitchel Bakker dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Pria yang menjabat sebagai Menpora sejak 2023 ini mengatakan, PSSI tengah mencari satu opsi lagi yang akan diproses naturalisasinya bareng Ole Romeny dan Jairo Riedewald.

“Tidak benar (Mitchel Baker dalam proses naturalisasi). Kita fokus Ole (Romeny) dan Jairo (Riedewald) serta mencari opsi satu lagi,” kata Dito Ariotedjo di salah satu unggahannya di Instagram, menanggapi pertanyaan netizen apakah benar Mitchel Bakker sudah menjalani proses naturalisasi.

1. Opsi Lain

(Emil Audero bisa masuk opsi untuk memperkuat Timnas Indonesia)

Lantas, kira-kira siapa satu nama yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat? Jika melihat kondisi sekarang, setidaknya ada tiga nama yang mungkin didekati PSSI, yakni Emil Audero (Como 1907), Pascal Struijk (Leeds United) dan Miliano Jonathans (FC Utrecht).

Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk mengawal gawang Timnas Indonesia. Emil Audero dapat menjadi pesaing sepadan bagi Maarten Paes, satu-satunya kiper berprofil tinggi di skuad Garuda saat ini.

Pascal Struijk yang memiliki harga pasar 15 juta euro, bisa dibilang kepingan terakhir bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert memakai pola tiga bek, posisi bek tengah sebelah kiri hampir pasti diberikan kepada Pascal Struijk.