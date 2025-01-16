Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Indra Sjafri yang Punya Misi Mulia Antar Timnas Indonesia U-20 Tampil di Piala Dunia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |09:48 WIB
Kisah Indra Sjafri yang Punya Misi Mulia Antar Timnas Indonesia U-20 Tampil di Piala Dunia U-20 2025
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Indra Sjafri menarik diulas. Sebab, dia punya misi mulia untuk antar Timnas Indonesia U-20, tampil di Piala Dunia U-20 2025.

Ya, Indra Sjafri membeberkan bahwa target pribadinya bersama Garuda Nusantara. Meski tak dibebankan federasi, Indra mengatakan ingin mengantar Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Dunia.

Indra Sjafri pimpin Timnas Indonesia U-20 kontra Ukraina U-23 PSSI.jpg

1. Tugas Berat Indra Sjafri

Indra Sjafri saat ini sedang mengawal Timnas Indonesia U-20 untuk persiapan bermain di Piala Asia U-20 2025. Garuda Nusantara sudah melangsungkan pemusatan latihan menatap turnamen itu.

Selain pemusatan latihan, pasukan Indra Sjafri juga akan melakoni laga uji coba. Mereka akan menghadapi Yordania, Suriah, dan India dalam turnamen mini bertajuk U-20 Challenge Series pada 24-30 Januari 2025.

Persiapan serius ini digeber Indra Sjafri untuk meraih hasil terbaik di Piala Asia U-20 2025. Meskipun tak dibebankan target tertentu dari PSSI, pelatih asal Sumatra Barat itu mempunyai tujuan mulia.

"Target yang tercantum adalah juara AFF dan qualified di AFC (Piala Asia U-20), tapi target saya pribadi karena ini sudah yang ketiga kali (tampil di Piala Asia U-20) mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya dan untuk ketiga kali ini kita bisa lolos (ke Piala Dunia U-20)," ujar Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

"Dan sebenarnya target itu kan hampir semua orang targetnya harus yang terbaik. Kalau ditanyakan ke masyarakat, apa targetnya, ya pasti juga lolos ke Piala dunia. Dan saya juga punya target itu, dan punya hak dong saya punya target itu. Tidak salah kan?," sambungnya.

 

