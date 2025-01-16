Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain yang Absen TC Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Welber Jardim

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |18:08 WIB
4 Pemain yang Absen TC Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Welber Jardim
Welber Jardim dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/welber07official)
A
A
A

ADA 4 pemain yang absen di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 jelang Piala Asia U-20 2025 yang layak menjadi sorotan. Ya, dari total 34 pemain yang dipanggil pelatih Indra Sjafri, sejauh ini ada empat pemain yang belum bergabung.

Berbagai alasan menjadi penyebab keempat pemain itu masih absen dari TC Timnas Indonesia tersebut. Salah satunya karena masih memiliki agenda bersama klub sehingga belum bisa bergabung dengan persiapan Timnas Indonesia U-20 dalam menghadapi Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada Februari 2025 nanti.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (16/1/2025), Okezone telah merangkum pemain yang absen TC timnas Indonesia jelang piala Asia, sebagai berikut:

4. Tony Firmansyah

Tony Firmansyah. persebaya
Tony Firmansyah. persebaya

Tony Firmansyah, lahir pada 14 Januari 2005 di Surabaya, Jawa Timur, telah menunjukkan bakat luar biasa sebagai gelandang serang untuk Persebaya Surabaya. Tony memulai karier sepak bolanya di tim junior Persebaya Surabaya dan berhasil menembus tim utama pada musim 2023-2024.

Debutnya di Liga 1 terjadi pada 1 Juli 2023 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Surakarta. Selain bermain untuk klub, Tony juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia U-20 dan telah mencetak beberapa gol penting.

3. Mufli Hidayat

mufli hidayat foto psm makassar
mufli hidayat foto psm makassar

Muhammad Mufli Hidayat, atau biasa disapa Mufli, lahir pada 7 Agustus 2005, tepatnya di Watampone, Sulawesi Selatan. Bakatnya dalam sepak bola memang sudah terlihat sejak menempuh pendidikan di Sekolah Sepak Bola di daerahnya.

Hingga akhirnya dirinya menempuh pendidikan di Diklat Imran Soccer Academy pada tahun 2019. Saat ini, salah satu putra daerah Sulsel tepatnya di Watampone, Kabupaten Bone ini tengah membela klub PSM Makassar.

 

Halaman:
1 2
      
