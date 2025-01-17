Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Beri Sinyal Ole Romeny Debut di Laga Oxford United vs Blackburn Rovers

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:48 WIB
Pelatih Beri Sinyal Ole Romeny Debut di Laga Oxford United vs Blackburn Rovers
Ole Romeny berpotensi debut di laga kontra Blackburn Rovers (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

PELATIH Oxford United, Gary Rowett, memberi sinyal calon pemain Timnas Indonesia Ole Romeny berpotensi debut di laga kontra Blackburn Rovers. Ia cukup senang melihat progres pemain anyarnya itu.

Oxford United akan bersua dengan Blackburn Rovers di pekan ke-27 Divisi Championship atau Liga 2 Inggris 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Kassam Stadium, Oxford, Inggris, Sabtu 18 Januari 2025.

1. Buka Peluang

Ole Romeny. ig/oufcofficial

Rowett membuka peluang untuk dua pemain Oxford United diturunkan dalam laga kali ini. Keduanya adalah Joe Bennett dan Romeny. Pemain yang disebut pertama baru saja pulih dari cedera yang diderita sejak Agustus 2024.

Sementara, Romeny merupakan pemain yang baru direkrut Oxford dari FC Utrecht. Rowett mengatakan, perkembangan keduanya cukup lambat. Meski begitu, sang pelatih mengakui keduanya sudah bisa melewati beberapa tes sebelum diturunkan dalam laga resmi.

“Keduanya berkembang cukup lambat, tetapi keduanya sudah mulai merasakan kemajuan dalam latihan selama seminggu terakhir ini,” kata Rowett dilansir dari Oxford Mail, Jumat (17/1/2025).

“Keduanya telah melakukan 11v11 selama blok 25 menit, yang merupakan sesuatu yang kami coba lakukan dengan para pemain yang belum bermain secara teratur, dan keduanya berhasil melewatinya,” sambung pria berusia 51 tahun itu.

 

