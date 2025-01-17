Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Jairo Riedewald dengan Ole Romeny, 2 Calon Pemain Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |11:13 WIB
Adu Prestasi Jairo Riedewald dengan Ole Romeny, 2 Calon Pemain Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert
Simak adu prestasi Ole Romeny dengan Jairo Riedewald (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

ADU prestasi Jairo Riedewald dengan Ole Romeny menarik untuk diulas. Sebab, keduanya ramai diisukan sebagai calon pemain Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Romeny tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI lewat sidang komisi dan paripurna. Sementara, Riedewald mesti terlebih dahulu mengurus dokumen yang diperlukan.

Namun, keduanya sudah santer diberitakan akan dinaturalisasi. Lantas, seperti apa adu prestasi antara Romeny dengan Riedewald?

1. Prestasi Jairo Riedewald

Jairo Riedewald (Foto: Ons Oranje)

Pemain satu ini memulai karier profesionalnya di Ajax Amsterdam pada 2013-2017. Riedewald lalu berganti kostum Crystal Palace pada 2017-20204. Kini, ia membela Royal Antwerp.

Sepanjang karier profesional di level klub, Riedewald sekali menjadi kampiun Liga Belanda atau Eredivisie 2013-2014. Ia juga pernah membawa De Godenzonen ke tangga runner-up Liga Europa 2016-2017.

Sementara di level tim nasional, Riedewald pernah berkostum Jong Oranje di berbagai kelompok umur, mulai dari U-17, U-19, U-20, hingga U-21. Ia juga punya tiga caps di Timnas Belanda.

Untung saja, tiga caps itu masih dalam batas aturan peralihan kewarganegaraan yang diizinkan FIFA. Riedewald bisa membela Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635511/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-jelang-piala-dunia-u17-lawanparaguaypantai-gading-danpanama-hju.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17: Lawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/01/06/park_hang_seo.jpg
Park Hang Seo Disebut Tolak Latih Timnas Indonesia, Media Vietnam Ungkap Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement