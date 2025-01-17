Adu Prestasi Jairo Riedewald dengan Ole Romeny, 2 Calon Pemain Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

ADU prestasi Jairo Riedewald dengan Ole Romeny menarik untuk diulas. Sebab, keduanya ramai diisukan sebagai calon pemain Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Romeny tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI lewat sidang komisi dan paripurna. Sementara, Riedewald mesti terlebih dahulu mengurus dokumen yang diperlukan.

Namun, keduanya sudah santer diberitakan akan dinaturalisasi. Lantas, seperti apa adu prestasi antara Romeny dengan Riedewald?

1. Prestasi Jairo Riedewald

Pemain satu ini memulai karier profesionalnya di Ajax Amsterdam pada 2013-2017. Riedewald lalu berganti kostum Crystal Palace pada 2017-20204. Kini, ia membela Royal Antwerp.

Sepanjang karier profesional di level klub, Riedewald sekali menjadi kampiun Liga Belanda atau Eredivisie 2013-2014. Ia juga pernah membawa De Godenzonen ke tangga runner-up Liga Europa 2016-2017.

Sementara di level tim nasional, Riedewald pernah berkostum Jong Oranje di berbagai kelompok umur, mulai dari U-17, U-19, U-20, hingga U-21. Ia juga punya tiga caps di Timnas Belanda.

Untung saja, tiga caps itu masih dalam batas aturan peralihan kewarganegaraan yang diizinkan FIFA. Riedewald bisa membela Timnas Indonesia.