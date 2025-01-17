Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Jairo Riedewald Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |09:47 WIB
Respons Mengejutkan Jairo Riedewald Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Piala Dunia 2026!
Jairo Riedewald siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)
A
A
A

RESPONS mengejutkan Jairo Riedewald jelang memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo hingga pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi Timnas Indonesia.

1. Tambah Kekuatan Timnas Indonesia

Jairo Riedewald saat membela Timnas Belanda pada 2015

(Jairo Riedewald saat bela Timnas Belanda)

Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah Timnas Indonesia. Thom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah, akhirnya menemukan rekan sepadan.

Bicara pengalaman, jangan ragukan jam terbang gelandang 28 tahun ini. Selain pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald sempat tujuh musim (2017-2024) memperkuat klub Premier League, Crystal Palace.

Saat ini, Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia.

Medio November 2024, Jairo Riedewald yang saat itu juga sudah dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, angkat bicara setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi matchday enam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald yang menyaksikan pertandingan di atas mengatakan Timnas Indonesia membuka jalan lolos Piala Dunia 2026 setelah menang atas Arab Saudi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178647/timnas_indonesia_resmi_terima_buruk_dari_fifa_hari_ini_pssi-Tcnm_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini di Tengah Rumor Shin Tae-yong Comeback!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635809/indonesia-dituding-melanggar-olympic-movement-karena-tolak-visa-atlet-israel-onp.webp
Indonesia Dituding Melanggar Olympic Movement karena Tolak Visa Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/08/03/ap_atlet_israel_olimpiade.jpg
4 Keputusan Keras IOC untuk Indonesia Buntut Tolak Atlet Israel: Dialog Dihentikan hingga Ancaman Sanksi Global!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement