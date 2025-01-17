Respons Mengejutkan Jairo Riedewald Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Piala Dunia 2026!

RESPONS mengejutkan Jairo Riedewald jelang memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo hingga pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi Timnas Indonesia.

1. Tambah Kekuatan Timnas Indonesia

(Jairo Riedewald saat bela Timnas Belanda)

Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah Timnas Indonesia. Thom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah, akhirnya menemukan rekan sepadan.

Bicara pengalaman, jangan ragukan jam terbang gelandang 28 tahun ini. Selain pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald sempat tujuh musim (2017-2024) memperkuat klub Premier League, Crystal Palace.

Saat ini, Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia.

Medio November 2024, Jairo Riedewald yang saat itu juga sudah dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, angkat bicara setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi matchday enam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald yang menyaksikan pertandingan di atas mengatakan Timnas Indonesia membuka jalan lolos Piala Dunia 2026 setelah menang atas Arab Saudi.