HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Shin Tae-yong kepada Fans Timnas Indonesia Usai Tak Lagi Latih Skuad Garuda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:11 WIB
Janji Shin Tae-yong kepada Fans Timnas Indonesia Usai Tak Lagi Latih Skuad Garuda
Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH asal Korea Selatan, Shin Tae-yong memiliki sebuah janji kepada fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai dirinya tak lagi menjadi pelatih Garuda. Tepatnya ia berjanji akan tetap rutin berkunjung ke Indonesia untuk bisa berjumpa dengan pencinta sepakbola Tanah Air.

Shin Tae-yong secara mengejutkan dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Posisinya di kursi pelatih kepala akan digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert.

1. Shin Tae-yong Akan Terus Berkunjung ke Indonesia

Kendati sudah didepak, Shin Tae-yong tak akan melupakan begitu saja cerita manisnya selama menangani Timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan sering-sering berkunjung ke Tanah Air.

“Saya akan kembali ke sini (Indonesia) dari waktu ke waktu,” tutur Shin Tae-yong, dilansir dari Naver, Kamis (16/1/2025).

“Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik," sambungnya.

Shin Tae-yong pimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang PSSI
Shin Tae-yong pimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang PSSI

2. Rasa Terima Kasih STY kepada Timnas Indonesia

Lebih jauh, Shin Tae-yong menghaturkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Sebab, dia selalu mendapatkan dukungan luar biasa yang tak mungkin bisa dilupakan begitu saja.

 

