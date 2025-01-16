Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Mengejutkan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |17:09 WIB
5 Pemain Mengejutkan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan Shin Tae-yong
Patrick Kluivert berpotensi panggil nama-nama mengejutkan ke skuad Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain mengejutkan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Dalam sebuah wawancara, Patrick Kluivert mengaku tidak akan mengubah komposisi pemain Timnas Indonesia secara drastis ketimbang saat masih ditangani Shin Tae-yong.

Namun, bukan berarti takkan ada pemain baru yang comeback ke Timnas Indonesia atau pertama kali dipanggil ke skuad Garuda. Medio awal Februari 2025, Patrick Kluivert mengaku akan berkeliling memantau pemain-pemain Liga 1 2024-2025.

Hal itu sekaligus menegaskan perkataannya dalam konferensi pers, yang mana mengatakan pemain lokal sebagai jantung dari Timnas Indonesia. Okezone memprediksi, beberapa pemain di bawah ini berpotensi dipanggil berdasarkan statistik saat ini di Liga Indonesia.

Berikut 5 pemain mengejutkan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

5. Ramai Rumakiek (Persipura Jayapura)

Ramai Rumakiek

Ramai Rumakiek mungkin hanya eksis di Liga 2. Namun, statistiknya yang menonjol bisa saja mengantarkan winger lincah ini kembali ke Timnas Indonesia.

Ramai Rumakiek saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 2024-2025 dengan 11 gol, cuma terpaut satu bola dari sang pencetak gol terbanyak. Tak hanya mencetak 11 gol dari 12 pertandingan, winger 22 tahun ini juga mencetak empat assist.

4. Muhammad Riyandi (Persis Solo)

Muhammad Riyandi @m.riyandi_1

Muhammad Riyandi bisa saja menggeser salah satu dari Ernando Ari atau Nadeo Argawinata untuk mendapatkan status kiper ketiga Timnas Indonesia. Musim ini, Muhammad Riyandi telah menggagalkan satu dari dua tendangan penalti di Liga 1 2024-2025.

Keberhasilan menggagalkan penalti sesuatu yang belum bisa dilakukan Ernando Ari. Musim ini, kiper Persebaya Surabaya ini dihadapkan satu tendangan penalti dan gawangnya pun kebobolan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178545/shin_tae_yong_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_thailand_pssi-TbI5_large.jpg
Shin Tae-yong Masuk 7 Calon Pelatih Timnas Thailand, Diungkap Wapres PSSI-nya Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178534/berikut_tiga_pelatih_asal_jepang_yang_bisa_latih_timnas_indonesia-JDhS_large.jpg
3 Pelatih Asal Jepang yang Bisa Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Skuad Garuda di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178529/shin_tae_yong_tolak_tawaran_negara_asia_barat_karena_kompensasi_pemecatan_pssi_yang_belum_lunas_pssi-6uT7_large.jpg
Shin Tae-yong Tolak Tawaran Negara Asia Barat karena Kompensasi Pemecatan PSSI yang Belum Lunas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635365/mantan-pegulat-wwe-sir-mo-meninggal-dunia-enf.webp
Mantan Pegulat WWE Sir Mo Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/02/27/pelatnas_pbsi__1_.JPG
6 Atlet Terdegradasi dari Pelatnas PBSI, Salah Satunya Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement