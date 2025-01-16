5 Pemain Mengejutkan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan Shin Tae-yong

SEBANYAK 5 pemain mengejutkan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Dalam sebuah wawancara, Patrick Kluivert mengaku tidak akan mengubah komposisi pemain Timnas Indonesia secara drastis ketimbang saat masih ditangani Shin Tae-yong.

Namun, bukan berarti takkan ada pemain baru yang comeback ke Timnas Indonesia atau pertama kali dipanggil ke skuad Garuda. Medio awal Februari 2025, Patrick Kluivert mengaku akan berkeliling memantau pemain-pemain Liga 1 2024-2025.

Hal itu sekaligus menegaskan perkataannya dalam konferensi pers, yang mana mengatakan pemain lokal sebagai jantung dari Timnas Indonesia. Okezone memprediksi, beberapa pemain di bawah ini berpotensi dipanggil berdasarkan statistik saat ini di Liga Indonesia.

Berikut 5 pemain mengejutkan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

5. Ramai Rumakiek (Persipura Jayapura)

Ramai Rumakiek mungkin hanya eksis di Liga 2. Namun, statistiknya yang menonjol bisa saja mengantarkan winger lincah ini kembali ke Timnas Indonesia.

Ramai Rumakiek saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 2024-2025 dengan 11 gol, cuma terpaut satu bola dari sang pencetak gol terbanyak. Tak hanya mencetak 11 gol dari 12 pertandingan, winger 22 tahun ini juga mencetak empat assist.

4. Muhammad Riyandi (Persis Solo)

Muhammad Riyandi bisa saja menggeser salah satu dari Ernando Ari atau Nadeo Argawinata untuk mendapatkan status kiper ketiga Timnas Indonesia. Musim ini, Muhammad Riyandi telah menggagalkan satu dari dua tendangan penalti di Liga 1 2024-2025.

Keberhasilan menggagalkan penalti sesuatu yang belum bisa dilakukan Ernando Ari. Musim ini, kiper Persebaya Surabaya ini dihadapkan satu tendangan penalti dan gawangnya pun kebobolan.