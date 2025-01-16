3 Striker Bintang Eropa yang Ternyata Pernah Dilatih Patrick Kluivert, Nomor 1 Legenda Arsenal

ADA 3 striker bintang Eropa yang ternyata pernah dilatih Patrick Kluivert yang menarik diketahui. Sosok Kluivert sendiri dibesarkan oleh Ajax Amsterdam pada era 1990-an dan karenanya kala itu klub asal Belanda tersebut menjadi menakutkan di Eropa.

Setelah pindah dari Ajax, kluivert bermain untuk enam klub berbeda di seantero Eropa. Dari tujuh klub yang ia bela, empat diantaranya merupakan klub yang pernah menjuarai Liga Champions. Klub tersebut yakni Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, hingga PSV Eindhoven.

Dengan pengalamannya tersebut, Kluivert ternyata juga mampu melatih para striker hingga menjadi penyerang level dunia. Lantas siapa saja mereka?

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (16/1/2025), Okezone telah merangkum 3 striker bintang Eropa yang ternyata pernah dilatih Patrick Kluivert, sebagai berikut.

3. Mario Balotelli

Mario Balotelli Barwuah lahir pada 12 Agustus 1990 yang berposisi sebagai penyerang dan kini bermain untuk klub Serie A, Genoa. Striker asal Italia ini merupakan lulusan akademi Inter Milan setelah bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2006 hingga 2007.

Banyak yang tak menyangka bahwa Mario Balotelli pernah menjadi anak asuh Patrick Kluivert. Ketika Kluivert menukangi Adana Demirspor di Liga Turki dari Juli hingga Desember 2023, Balotelli menjadi andalannya di lini depan. Namun, kerjasama mereka hanya berlangsung 20 laga, dan ketajaman Balotelli tak lagi seperti dulu.