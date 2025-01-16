Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Indra Sjafri untuk Patrick Kluivert: Tetap Pertahankan Filosofi Sepakbola Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |17:14 WIB
Harapan Indra Sjafri untuk Patrick Kluivert: Tetap Pertahankan Filosofi Sepakbola Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri berharap besar kehadiran Patrick Kluivert tak mengubah filosofi bermain khas Indonesia. Indra tak mau Kluivert menyulap skuad Garuda saat ini dengan gaya bermain yang jauh berbeda, sebab menurut para pemain Timnas Indonesia sudah nyaman dengan gaya bermain alias filosofi khas Indonesia.

Kluivert ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong di kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Atas pergantian itu, kemudian muncul pertanyaan apakah arsitek asal Belanda tersebut bakal mengubah filosofi sepak bola yang selama ini telah dilakukan Shin Tae-yong.

1. Indra Sjafri Nantikan Filosofi Bermain Patrick Kluivert

Indra mengatakan masih menunggu hal tersebut. Tapi, pelatih berusia 61 tahun itu telah berdiskusi panjang bersama Kluivert mengenai filosofi sepak bola.

Dia menyampaikan kalau anak-anak Indonesia akan nyaman jika bermain dengan filosofi sepak bola khas Indonesia ketimbang harus menerapkan gaya sepak bola negeri lain.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Itu yang harus kita tunggu, kan dia (Kluivert) belum mulai bekerja. Kita tunggu. Makanya konteks itu saya punya kewajiban untuk memberikan masukan. Karena memang filosofi sepak bola itu yang akan memandu dia maju tidaknya. Ranking 1-20 di dunia, itu negara yang mempunyai filosofi,” kata Indra di Stadion Madya, dikutip Kamis (16/1/2025).

“Menurut saya, saya sempat bicara kemarin dengan dia ‘anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia’ dan dia amini. Orang Belanda akan nyaman bermain dengan cara Belanda,” sambungnya.

 

