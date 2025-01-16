Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Hoffenheim 5-0, Stuttgart vs RB Leipzig 2-1!

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Bayern Munich vs Hoffenheim yang berakhir dengan skor 5-0, kemudian ada Stuttgart vs RB Leipzig yang rampung dengan skor 2-1.

Ya, ajang Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 berlanjut selamam. Total, ada lima pertandingan yang digelar.

1. Bayern Munich Pesta Gol

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Bayern Munich vs Hoffenheim. Laga itu digelar di Allianz Arena, pada Kamis (16/1/2025) dini hari WIB.

Bayern benar-benar mendominasi pertandingan pada laga ini. Mereka bahkan sudah bisa membuka keunggulan kala laga baru berjalan lima menit lewat aksi Leroy Sane.

Kemudian, Bayern menggandakan keunggulannya lewat gol ciamuk Raphael Guerreiro pada menit ke-12. Harry Kane pun turut catatkan namanya di papan skor usai cetak gol penalti pada menit ke-26. Di babak pertama, Bayern sudah unggul 3-0.

Pada babak kedua, Bayern tambah dua gol lagi. Leroy Sane mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-48. Disusul kemudian, ada gol Serge Gnabry pada menit ke-66. Bayern pun menang telak 5-0.

Kemenangan ini membuat Bayern Munich kian kukuh puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka total sudah kantongi 42 poin dari 17 laga yang telah dijalani.