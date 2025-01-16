Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil 16 Besar Copa del Rey 2024-2025: Barcelona vs Real Betis 5-1, Elche vs Atletico Madrid 0-4!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |06:50 WIB
Laga Barcelona vs Real Betis. (Foto: Barcelona)
A
A
A

HASIL 16 besar Copa del Rey 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Barcelona vs Real Betis yang berakhir dengan skor 5-1, hingga Elche vs Atletico Madrid yang rampung dengan skor 0-4.

Ya, ajang Copa del Rey 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki babak 16 besar, ada empat laga yang digelar pada Kamis (16/1/2025) dini hari WIB.

Barcelona vs Real Betis foto barcelona

1. Barcelona Menggila

Salah satu laga seru di babak 16 besar Copa del Rey 2024-2025 terlihat dalam pertemuan Barcelona vs Real Betis. Laga yang digelar di Estadi Olimpic Lluis Companys pada Kamis (16/1/2025) dini hari WIB ini berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Barcelona.

Ya, Barcelona tampil menggila kala menjamu Real Betis. Mereka bahkan sudah bisa membuka keunggulan pada menit ketiga lewat gol Gavi.

Kemudian, pada menit 27, Barcelona menambah keunggulannya via aksi Jules Kounde. Skor 2-0 untuk keunggulan Barcelona bertahan hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Barcelona lanjutkan kiprah manisnya. Tiga gol tambahan dicetak beruntun lewat aksi Raphinha (58’), Ferran Torres (67’), dan Lamine Yamal (75’). Sementara itu, Real Betis hanya bisa membalas satu gol di penghujung babak kedua lewat tendangan penalti Vitor Roque (84’).

Hasil ini membawa Barcelona melanjutkan perjalanan di Copa del Rey 2024-2025. Mereka akan mentas di babak perempatfinal.

 

