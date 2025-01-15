Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Legenda Barcelona Luis Garcia soal Patrick Kluivert Resmi Tangani Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |16:22 WIB
Kata-Kata Legenda Barcelona Luis Garcia soal Patrick Kluivert Resmi Tangani Timnas Indonesia
Luis Garcia ikut mengomentari Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
KATA-KATA legenda Barcelona Luis Garcia soal Patrick Kluivert resmi tangani Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Tidak disangka, kabar itu disambut baik olehnya.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Ia lalu diperkenalkan ke publik di Jakarta pada Minggu 12 Januari malam WIB.

1. Disambut Positif

Luis Garcia

Kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia langsung banjir sambutan positif ketika mengumumkan Kluivert. Utamanya, kalimat itu berasal dari bekas rekan setim sang pelatih.

Salah satunya adalah Luis Garcia yang merupakan bekas rekan setimnya di Barcelona. Ia menulis kalimat bernada positif di kolom komentar.

“Semoga yang terbaik sobat,” tulis Garcia di kolom komentar, dikutip Rabu (15/1/2025).

2. Jebolan La Masia

Luis Garcia merupakan jebolan akademi La Masia milik Barcelona. Sepanjang kariernya, pesepakbola berpaspor Spanyol itu pernah berkostum Barcelona, Atletico Madrid, dan Liverpool.

 

