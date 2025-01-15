Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 Jelang Piala Asia U-20 2025: Live di TV Mana?

JADWAL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 jelang Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Laga perdana turnamen mini ini akan dilangsungkan di Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat, 24 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Untuk stasiun televisi yang menyiarkan laga di atas belum diketahui. Ada potensi laga tidak disiarkan demi menghindari mata-mata dari Pesaing Timnas Indonesia U-20 dan Yordania U-20 di Piala Asia U-20 2025.

1. Bersiap Jelang Piala Asia U-20 2025

(Timnas Indonesia U-20 bersiap tampil di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-20 dan Yordania U-20 sama-sama bersiap tampil di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama Iran U-20, Yaman U-20, serta juara bertahan Uzbekistan U-20.

Lawan Yordania U-20 tidak kalah kerasnya. Mereka tergabung di Grup B bersama Irak U-20, Arab Saudi U-20 dan Korea Utara U-20. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang dua tahunan itu, Timnas Indonesia U-20 menggelar turnamen mini di Surabaya. Selain Yordania U-20, PSSI akan mengundang India U-20 dan kontestan lain Piala Asia U-20 2025, Suriah U-20.

Karena itu, menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia U-20 kontra Yordania U-20. Harapannya, Jens Raven dan kawan-kawan mendapatkan banyak pengalaman dari laga melawan wakil Asia Barat tersebut.