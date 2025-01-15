Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 siap hajar Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 sudah dirilis. Laga matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI!

Sebanyak 34 pemain Timnas Indonesia U-20 mengikuti pemusatan latihan di Stadion Madya, Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Rencananya pada Senin 20 Januari 2025, skuad asuhan Indra Sjafri akan melanjutkan pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur.

1. Jalani Laga Uji Coba Internasional

(Timnas Indonesia U-20 siap menggebrak Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

Kabarnya selama di Surabaya, Timnas Indonesia U-20 akan ambil bagian di turnamen mini yang dibuat PSSI. Tak tanggung-tanggung, PSSI kabarnya mengundang tiga negara U-20, yakni India, Yordania dan Suriah.

Jika benar menghadapi tiga negara di atas, Timnas Indonesia U-20 akan mendapatkan pengalaman yang tinggi. Sebab, Yordania U-20 dan Suriah U-20 saja berstatus peserta Piala Asia U-20 2025.

Di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Suriah U-20 berhasil mengalahkan tuan rumah Vietnam. Sementara itu, Yordania U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai pendamping Qatar U-20.

Setelah tiga laga uji coba di atas, Timnas Indonesia U-20 langsung menatap laga melawan Iran U-20. Dalam sejarahnya Iran U-20 tiga kali menjadi juara Piala Asia U-20.