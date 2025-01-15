5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Didepak Patrick Kluivert karena Minim Bermain, Nomor 1 Eks Timnas Belanda

PEMAIN Timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain jadi perhatian pencinta si kulit bundar beberapa waktu ini. Sebelumnya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dan diperkenalkan kepada publik pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB.

Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi Shin Tae-yong yang dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025 siang WIB. Tantangan berat pun menanti Patrick Kluivert dalam waktu dekat. Pria berusia 48 tahun itu dituntut tampil apik dan memetik poin penuh pada sisa laga babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Karena itu, Kluivert perlu memanggil beberapa pemain yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia. Ia pun mengusung kebijakan baru di skuad Garuda, salah satunya tidak memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Lantas, kira-kira siapa saja pemain Timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain:

5. Pratama Arhan

Pemain Timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain ada Pratama Arhan. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Pratama Arhan menjadi salah satu pemain langganan skuad Timnas Indonesia. Padahal, pemain kelahiran Blora ini jadi cadangan mati alias camat di dua klub sebelumnya, baik Tokyo Verdy maupun Suwon FC.

Di era Patrick Kluivert, Pratama Arhan tidak bisa terus-menerus dalam situasi tersebut. Pemain yang telah mengoleksi 50 caps bersama Timnas Indonesia ini wajib menjadi pemain reguler di klub barunya, Bangkok United.

4. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan sukses mencetak brace alias dua gol pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi. Hal itu menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali Patrick Kluivert.

Kluivert menyebut Marselino Ferdinan merupakan pemain yang bagus dan jadi favoritnya. Meski begitu, eks pemain Persebaya Surabaya itu belum menjadi pemain reguler, baik di KMSK Deinze maupun klubnya saat ini, Oxford United.

Terbaru, Marselino Ferdinan baru melakoni laga debut kontra Exeter City pada laga lanjutan FA Cup 2024-2025. Namun, ia baru dimainkan pada menit ke-89 dan dirinya pun sempat diganjar satu kartu kuning akibat tekel kerasnya terhadap lawan.