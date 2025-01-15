Timnas Indonesia Segera Diperkuat Pemain Timnas Belanda Era Kegelapan, Bantu Skuad Garuda Lolos Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia segera diperkuat pemain Timnas Belanda era kegelapan. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

TIMNAS Indonesia segera diperkuat pemain Timnas Belanda era kegelapan. Sosok yang dimaksud adalah pemegang tiga caps bersama Timnas Belanda senior, Jairo Riedewald.

Lantas, kenapa Jairo Riedewald disebut pemain Timnas Belanda era kegelapan? Sebab, saat Jairo Riedewald membela Timnas Belanda pada 2015, Der Oranje -julukan Timnas Belanda- sedang buruk-buruknya.

1. Timnas Belanda Era Kegelapan

(Jairo Riedewald saat membela Timnas Belanda pada 2015)

Setelah ditinggalkan Louis van Gaal yang mengantarkan Timnas Belanda finis ketiga di Piala Dunia 2014, Der Oranje ditangani pelatih legendaris Gusus Hiddink. Diharapkan membuat Timnas Belanda layaknya di Piala Dunia 1998 (menembus semifinal), Der Oranje justru hancur-hancuran saat itu.

Dari 10 laga ditangani Guus Hiddink dari pertengahan 2014 sampai 2015, Timnas Belanda hanya mendapatkan empat menang, satu imbang dan lima kalah. Demi perbaikan, Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) memecat Guus Hiddink dan menggantinya dengan Danny Blind per Juli 2015.

Bersama Danny Blind inilah, Jairo Riedewald yang saat itu baru berusia 18 tahun mendapatkan kesempatan debut bersama Timnas Belanda senior. Ia debut saat Belanda kalah 0-3 dari Turki di matchday delapan Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2016.

Setelah itu, Jairo Riedewald juga dimainkan selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di matchday sembilan. Terakhir, Jairo Riedewald yang kala itu dimainkan sebagai fullback kiri bermain 33 menit ketika Belanda tumbang 2-3 dari Republik Ceko.