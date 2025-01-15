FIFA Larang PSSI Naturalisasi Jairo Riedewald karena Pernah 3 Kali Bela Timnas Belanda Senior? Ini Jawabannya

FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah tiga kali membela Timnas Belanda senior? Jawabannya FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi eks gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut.

Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari tiga kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini “pas” bermain tiga kali bersama Timnas Belanda senior.

1. Bela Timnas Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2016

(Jairo Riedewald saat membela Crystal Palace di Premier League)

Jairo Riedewald bermain tiga kali, tepatnya saat Timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di Kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit.

Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di Kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, eks pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2016.

Akibat kekalahan itu Timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela Timnas Belanda senior.

Selain hanya memiliki tiga caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela Timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun.