HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Jairo Riedewald Bisa Bela Timnas Indonesia meski Pernah Bermain di Timnas Senior Belanda

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |12:11 WIB
Jairo Riedewald segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto; Instagram/@royal_antwerp_fc)
Jairo Riedewald segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto; Instagram/@royal_antwerp_fc)
PENYEBAB Jairo Riedewald bisa membela Timnas Indonesia meski pernah bermain di Timnas senior Belanda akan diulas Okezone. Menurut penuturan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Jairo Riedewald merupakan salah satu pemain keturunan yang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang (akan dinaturalisasi menjadi WNI), Jairo Riedewald,” kata Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB.

1. Jadi Tandem Thom Haye

Jairo Riedewald segera memperkuat Timnas Indonesia @official_rafc

(Jairo Riedewald siap bela Timnas Indonesia. (Foto: X/@official_rafc)

Jairo Riedewald diharapkan paling lambat mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada awal Maret 2025. Dengan begitu, tenaga Jairo Riedewald bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025.

Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk menjadi pendamping Thom Haye di lini sentral Timnas Indonesia. Sebelum Jairo Riedewald hadir, Thom Haye belum memiliki tandem ideal di lini tengah skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

2. Eligible Bela Timnas Indonesia

Sejak Januari 2024, Jairo Riedewald kencang dikabarkan akan membela Timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp FC berusia 28 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek, tepatnya dari Manado, Sulawesi Utara.

Sebelum didekati PSSI, Jairo Riedewald pernah membela Timnas Belanda di berbagai kelompok umur hingga senior. Bahkan pada 2015, Jairo Riedewald sempat tiga kali membela Timnas Belanda senior.

 

