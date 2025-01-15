Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Andalan Shin Tae-yong yang Bakal Jadi Cadangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Rizky Ridho!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:44 WIB
5 Pemain Andalan Shin Tae-yong yang Bakal Jadi Cadangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Rizky Ridho!
Rizky Ridho berpotensi jadi pemain cadangan Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
SEBANYAK 5 pemain andalan Shin Tae-yong yang bakal menjadi cadangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Patrick Kluivert akan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Di laga debutnya, Patrick Kluivert berpotensi mengandalkan formasi andalannya, yakni 4-2-3-1. Jika pola ini yang diterapkan, ada sejumlah pemain Timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang berpotensi terpental dari starting XI. Sekalipun Patrick Kluivert masih mengandalkan pola 3-4-1-2 andalan Shin Tae-yong, nama-nama di bawah ini juga berpotensi terpental. Siapa saja?

Berikut 5 pemain andalan Shin Tae-yong yang bakal menjadi cadangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia:

5. Rafael Struick

Rafael Struick gagal bobol gawang Laos PSSI

Rafael Struick jauh dari karakter Patrick Kluivert yang dikenal sebagai penyerang mematikan di masanya. Rafael Struick dikenal sebagai penyerang mandul, meski memiliki kelebihan dalam membuka ruang.

Semenjak turun di level profesional bersama klub pada 2022, Rafael Struick baru mencetak satu gol. Jumlah gol yang sama juga dicetak Rafael Struick dari 22 laga bersama Timnas Indonesia. Posisinya di Timnas Indonesia bisa digantikan duet Ole Romeny-Ragnar Oratmangoen.

4. Justin Hubner

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Dalam pola 4-2-3-1, posisi dua bek tengah Timnas Indonesia hampir pasti diisi Jay Idzes dan Mees Hilgers. Jika pola 3-4-1-2 yang dipilih, trio Rizky Ridho-Mees Hilgers-Jay Idzes atau Mees Hilgers-Jay Idzes-Elkan Baggott mungkin dimainkan Patrick Kluivert.

Karena itu, sulit bagi Justin Hubner bersaing dengan nama-nama di atas. Ia mesti meningkatkan kemampuannya jika mau tampil reguler bersama Timnas Indonesia.

 

