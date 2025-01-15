Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Matheus Pato Dibebani Harapan Jadi Mesin Pencetak Gol di Borneo FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |02:05 WIB
Reaksi Matheus Pato Dibebani Harapan Jadi Mesin Pencetak Gol di Borneo FC
Matheus Pato siap membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

REAKSI Matheus Pato dibebani harapan jadi mesin pencetak gol di Borneo FC. Pemain yang baru gabung Borneo FC itu pun menanggapinya dengan santai.

Matheus Pato memastikan siap memberikan kontribusi terbaik. Sebab, dia ingin membawa Borneo FC bangkit dalam Liga 1 2024-2025.

Matheus Pato

1. Borneo FC Terpuruk

Saat ini, Pesut Etam -julukan Borneo FC- tertahan di posisi kesepuluh klasemen di Liga 1 2024-2025 dengan 26 poin. Poin itu dari tujuh kali menang, lima imbang, dan lima kali kekalahan.

Matheus Pato menyadari performa Borneo FC kurang baik dalam putaran pertama Liga 1. Jadi, dia dan rekan-rekannya akan membawa timnya tidak kehilangan poin demi poin lagi dalam laga selanjutnya.

"Saya berharap bisa membantu tim untuk bangkit lagi. Apalagi hasil pertandingan kemarin kurang bagus, tapi mudah-mudahan bersama tim ini tampil lebih bagus pada putaran kedua," kata Matheus Pato dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (15/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
