HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Balotelli Cetak Gol Debut, Juku Eja Menang Tipis 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |21:10 WIB
Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Balotelli Cetak Gol Debut, Juku Eja Menang Tipis 1-0
Suasana laga Persis Solo vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/psm_makassar)
SOLO - PSM Makassar sukses membawa pulang 3 poin dari markas Persis Solo di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Senin (13/1/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, tim berjuluk Juku Eja itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Gol yang tercipta itu pun menjadi sangat spesial karena menjadi gol debut Balotelli alias Joao Pereira Albertine di menit 89. Dengan kemenangan tersebut, PSM kini berada di posisi keenam dengan 30 poin, sementara Persis semakin terpuruk di peringkat 17 dengan 10 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Persis Solo yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil cukup agresif ketimbang PSM Makassar.

Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)
Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Namun sialnya, Persis Solo harus bermain 10 pemain karena Cleylton Santos diganjar kartu merah pada menit ke-20. Kendati begitu, tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini tetap bermain menyerang.

Sementara PSM Makassar mendapat peluang terbaiknya di menit ke-29 lewat tendangan Syahrul Lasinari yang masih bisa ditepis Muhammad Riyandi. Persis Solo acap kali mengandalkan serangan balik cepat untuk bisa mencuri gol.

Laskar Sambernyawa nyaris membuka keran golnya di menit ke-43 lewat tandukan Sho Yamamoto yang masih bisa ditangkap Reza Pratama. Pada akhirnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
