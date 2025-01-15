Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Como 1907 vs AC Milan 1-2 dan Atalanta vs Juventus 1-1

SEBANYAK dua laga tunda pekan ke-19 Liga Italia 2024-2025 baru saja dimainkan dini hari tadi, Rabu (15/1/2025). Hasilnya, AC Milan sukses merebut kemenangan di markas Como 1907, sedangkan Juventus ditahan Atalanta sehingga hanya bisa meraih 1 poin saja.

1. AC Milan Rebut Poin Penuh dari Markas Como 1907

Pertandingan antara Como 1907 dan AC Milan semalam di Serie A 2024-2025 berakhir dengan kemenangan untuk Rossoneri –julukan Milan– dengan skor 2-1. Di babak pertama, pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi dan pressing ketat dari Como, namun skor tetap 0-0 hingga babak pertama berakhir.

Lalu di babak kedua, Como berhasil membuka skor terlebih dahulu melalui gol Assane Diao pada menit ke-60. Tak lama, AC Milan melakukan comeback dengan dua gol dari Theo Hernandez pada menit ke-71 dan Rafael Leao di menit ke-76, hingga memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-1.

Berkat hasil itu, Milan sementara naik ke posisi ketujuh dengan 31 poin. Sedangkan Como 1907 tertahan di peringkat ke-16 dengan mengumpulkan 19 angka.

2. Juventus Ditahan di Kandang Atalanta

Atalanta vs Juventus. Instagram/juventus

Tekad Juventus untuk membawa pulang poin penuh digagalkan oleh Atalanta. Sebab ketika bermain di Stadion Atleti Azzurri d’Italia, Juventus benar-benar dibuat kesulitan oleh tim tuan rumah.

Secara kesuluruhan, Juventus hanya memiliki 40 persen penguasaan bola. Meski begitu, kedua tim sama-sama menciptakan 17 tembakan ke gawang.