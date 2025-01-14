Cara Patrick Kluivert Bangun Kedekatan dengan Pemain Timnas Indonesia di Tengah Keterbatasan Waktu

CARA Patrick Kluivert bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sebab, pelatih Timnas Indonesia itu dihadapkan dengan keterbatasan waktu.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, beberkan cara Patrick Kluivert bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia. Dia mengatakan ada dua pola yang dilakukan, yakni dengan berinteraksi langsung dan menjaga komunikasi lewat telefon.

1. Cara Patrick Kluivert Bangun Kedekatan dengan Pemain Timnas Indonesia

Erick Thohir mengatakan pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini terpencar. Ada yang berkarier di Tanah Air dan ada juga yang bermain di luar negeri.

Kondisi itu menjadi tantangan buat Patrick Kluivert. Pasalnya, pelatih asal Belanda itu menjadi memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak bisa bertemu dengan setiap pemain.

Padahal, Patrick Kluivert harus bergerak cepat melakukan komunikasi dengan pemain-pemain timnya. Sebab, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan tampil kembali pada Maret 2025.

Pada Maret 2025, Rizky Ridho akan memainkan dua laga, yakni melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Laga itu tersaji dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Seperti yang disampaikan coach Patrick, bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau (pemain) tim nasional," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin 13 Januari 202.

"Untuk pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, beliau akan hubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga, ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, dll," tambahnya.