HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Peninggalan Shin Tae-yong yang Akan Dihapus Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Pemain Ketar-ketir!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |05:53 WIB
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

3 peninggalan Shin Tae-yong yang akan dihapus Patrick Kluivert di Timnas Indonesia menarik diulas. Hal ini tentunya dilakukan guna membuat skuad Garuda makin tangguh.

Diketahui, Patrick Kluivert telah resmi gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu telah diperkenalkan secara resmi kepada publik Indonesia lewat acara yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025.

Kini, Patrick Kluivert pun fokus mempersiapkan tim terbaik untuk skuad Garuda. Sebab, ujian berat langsung menanti lantaran Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam meracik tim, Patrick Kluivert pun punya pandangan sendiri. Sejumlah peninggalan Shin Tae-yong pun kemungkinan akan dihapus. Apa saja itu?

Berikut 3 peninggalan Shin Tae-yong yang akan dihapus Patrick Kluivert di Timnas Indonesia:

3. Gaya Permainan

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Salah satu peninggalan Shin Tae-yong yang akan dihapus Patrick Kluivert di Timnas Indonesia adalah gaya permainan. Patrick Kluivert mengatakan akan mengubah gaya permainan menjadi lebih menyerang.

Hal ini tentu saja berbeda dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung menerapkan pola permainan bertahan.

"Saya suka bermain sepakbola yang menyerang. Saya suka kalau tim kami punya football possession yang bagus," ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya.

 

