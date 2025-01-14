Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tumbang 0-2 dari Dewa United, Arema FC Fokus Benahi Penyelesaian Akhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |01:15 WIB
Tumbang 0-2 dari Dewa United, Arema FC Fokus Benahi Penyelesaian Akhir
Arema FC takluk 0-2 dari Dewa United FC di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

PELATIH Arema FC, Jose Gomes, menyoroti penyelesaian akhir timnya saat kalah 0-2 dari Dewa United di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Ia berjanji membenahi masalah tersebut jelang laga berikutnya.

Duel Dewa United vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB. Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak Alex Martins (8’, 89’).

1. Ganggu Fokus Tim

Dewa United vs Arema FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United vs Arema FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Gomes menganalisis hasil kekalahan yang diderita anak asuhnya usai pertandingan. Ia mengungkapkan gol cepat Dewa United sempat mengganggu fokus tim.

“Babak pertama keluar lebih dominan di gelandang tengah dan di gol pertama mengganggu Arema sedikit, tapi babak kedua kami masukkan pemain jadi ada kesempatan untuk cetak gol,” ujar Gomes, dilansir dari situs LIB, Minggu (12/1/2025).

2. Apresiasi

Meski hasilnya mengecewakan, pria asal Portugal itu tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang dinilai sudah bekerja keras di lapangan. Kini dengan waktu yang singkat, ia dan tim pelatih akan melakukan evaluasi.

Gomes berharap mampu memperbaiki kelemahan tim, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Dengan begitu, Arema bisa kembali ke jalur kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
