Hasil Dewa United vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Brace Alex Martins Bawa Banten Warriors Menang 2-0

BOGOR – Hasil Dewa United vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Banten Warriors.

Kedua gol kemenangan Dewa United dicetak oleh Alex Martins (8’, 89’). Hasil itu membawa mereka naik ke posisi empat dengan nilai 28 dari 18 pertandingan.

Dewa United vs Arema FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Dewa United berhasil unggul cepat atas Arema FC pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Alex Martins mampu memanfaatkan umpan Egy Maulana Vikri untuk menjadi gol pada menit ke-8.

Permainan pun bertambah ketat semenjak terjadinya gol tersebut. Pasalnya, Arema FC pun bermain lebih agresif agar segera mencetak gol penyama.

Namun, sampai menit ke-35 belum ada gol tambahan dalam laga itu. Sementara waktu, tim asal Tangerang Selatan tersebut masih unggul 1-0 atas Arema FC.

Laga babak pertama ditutup masih dengan keunggulan Dewa United atas Singo Edan -julukan Arema FC. Kedua tim akan memanfaatkan jeda turun minum untuk melakukan evaluasi agar lebih baik dalam babak kedua.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink cukup mendominasi permainan atas Arema FC pada awal babak kedua. Hal itu dengan persentase penguasaan bola 60 persen berbanding dengan 40 persen.