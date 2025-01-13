Janji Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Bakal Belajar Bahasa Indonesia!

JANJI Patrick Kluivert usai resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia berjanji akan belajar Bahasa Indonesia.

Patrick Kluivert memang telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam konferensi pers, Minggu 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu pun berjanji bakal belajar bahasa Indonesia.

1. Patrick Kluivert Belajar Bahasa Indonesia

Dalam acara perkenalan, Patrick Kluivert dapat sorotan besar. Pasalnya, dia mengucapkan ‘terima kasih’ di sesi pengujung konferensi pers.

Eks pelatih Curacao itu menyampaikan bahwa kata tersebut akan menjadi awal baginya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dia berjanji akan lebih banyak mempelajari bahasa Indonesia.

"Saya akan melakukan yang terbaik untuk belajar bahasa Indonesia, dan mengimplementasikannya saat saya bekerja nanti," kata Kluivert dalam konferensi pers, dikutip Senin (13/1/2025).

"Selalu akan ada awal bagi sesuatu, dan frasa ini (terima kasih) jadi awal bagi saya untuk belajar bahasa Indonesia," terangnya.