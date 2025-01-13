BREAKING NEWS: Patrick Kluivert Dibantu Quentin Jakoba yang Ditunjuk sebagai Pelatih Fisik Timnas Indonesia!

QUENTIN Jakoba resmi menjabat sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia, alias masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di skuad Garuda. Hal itu diumumkan Quentin Jakoba di akun Instagram pribadinya, @qjakoba.

“Bangga menjadi bagian dari tim ini sebagai pelatih performance (pelatih fisik),” tulis Quentin Jakoba, Okezone mengutip dari akun Instagram @qjakoba.

Quentin Jakoba bangga masuk tim kepelatihan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@qjakoba)

Ketua Umum PSSI Erick Thohir hari ini mengumumkan ada tiga asisten pelatih asal Belanda yang baru saja dikontrak PSSI. Tiga asisten itu bertugas sebagai pelatih fisik, pelatih kiper dan analis video.

1. Patrick Kluivert Tambah Tenaga Baru

“Satu sampai dua hari ini saya juga sudah tanda tangan dengan performance coach (pelatih fisik) dan pelatih kiper dari Belanda. Tapi, biar coach Patrick Kluivert saja yang mengumumkan,” kata Erick Thohir saat konferensi pers di kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

Dalam pernyataan di atas, Erick Thohir tidak mengungkap siapa tiga sosok yang dimaksud. Namun, pada akhirnya Quentin Jakoba yang membocorkan sendiri statusnya sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia.

Usut punya usut, Quentin Jakoba bukanlah orang baru bagi Patrick Kluivert. keduanya sempat berkolaborasi di Timnas Curacao dan klub asal Turki, Adana Demirspor.