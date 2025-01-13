5 Pemain Timnas Indonesia yang Makan Malam Bareng Patrick Kluivert, Nomor 1 Kapten di Piala AFF

Lima pemain Timnas Indonesia makan malam bareng Patrick Kluivert (Foto: Instagram/@erickthohir)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang makan malam bareng Patrick Kluivert. Salah satunya adalah kapten di Piala AFF 2024.

Acara makan malam itu berlangsung di sebuah restoran di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengundang pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

Tak hanya pelatih, lima pemain yang biasa mengisi skuad Timnas Indonesia, ikut hadir. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5. Ricky Kambuaya

Pemain satu ini datang bersama rekan setimnya. Ricky terlihat mengenakan setelan berwarna hitam dengan kaus dalam putih serta celana panjang krem.

Kedatangan pemain satu ini cukup menarik. Sebab, Ricky selama ini jadi andalan di skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

4. Rizky Ridho

Pemain satu ini datang bersama dua rekan setimnya di Persija Jakarta. Ridho terlihat begitu rapi dengan kemeja hitam yang dipadukan dengan celana panjang hitam serta sneakers.

Kapten Persija Jakarta ini juga merupakan salah satu andalan Shin. Kehadirannya untuk makan malam dengan Kluivert cukup menarik.