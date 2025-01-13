Dirk Kuyt hingga Maarten Stekelenburg Masuk Tim Kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?

VIRAL di media sosial mantan pemain Timnas Belanda, Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg, akan masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Awalnya isu di atas ramai di platform TikTok dan diunggah ulang akun @Officialkjti yang coba mencari kebenaran.

“Pelatih Kepala: Patrick Kluivert (Belanda) Asisten Pelatih I: Alex Pastoor (Belanda) Asisten Pelatih II: Denny Landzaat (Belanda) Assisten Pelatih III: Raphael Maitimo Assisten Pelatih IV: Irfan Bachdim Pelatih Fisik: Raymond Verheijen (Belanda) Pelatih Kiper: Maarten Stekelenburg (Belanda) Pelatih Striker: Dirk Kuyt (Belanda) Direktur Teknik: Pepijn Linders (Belanda) Manager: Sumardji Fisioterapis: Matias Ibo,” tulis akun @Officialkjti membahas isu tim kepelatihan Patrick Kluivert yang viral di TikTok.

1. Baru 3 Nama yang Terkonfirmasi Masuk Tim Kepelatihan Timnas Indonesia

Untuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat memang sudah dikonfirmasi akan memimpin Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bertugas sebagai pelatih kepala, sedangkan Alex Pastoor dan Denny Landzaat menjabat sebagai asisten pelatih.

Kabarnya, PSSI akan memberikan jatah dua asisten pelatih lain kepada pelatih lokal. Beredar kabar, satu posisi di antaranya akan ditempati pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto.

Balik ke pertanyaan awal, apakah benar Dirk Kuyt akan bertugas sebagai pelatih striker dan Maarten Stekelenburg menjabat sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia? PSSI sejauh ini belum bisa dikorek untuk digali lebih dalam terkait isu di atas.

Namun, jika melihat jabatan yang diemban Dirk Kuyt saat ini, sulit baginya bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Penyebabnya karena Dirk Kuyt sudah memiliki posisi penting di timnya sekarang.