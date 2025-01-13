Istri Kai Havertz Didoakan Keguguran hingga Ancaman Pembunuhan Usai Arsenal Disingkirkan Manchester United dari Piala FA 2024-2025

LONDON – Bintang Arsenal, Kai Havertz menjadi sasaran amukan fans The Gunners –julukan Arsenal– usai menjadi salah satu penyebab timnya kalah dari Manchester United di babak ketiga Piala FA 2024-2025. Nahasnya, tak hanya Kai saja yang diserang, istrinya yang bernama Sophia Weber turut menjadi sasaran bahkan sampai terima ancaman pembunuhan.

Seperti yang diketahui, Arsenal dipastikan gugur dari Piala FA 2024-2025 usai kalah adu penalti dari Man United dengan skor 3-5, pada Minggu 12 Januari 2025 malam WIB. Laga berlanjut ke drama adu penalti lantaran kedua tim sama kuat 1-1 di waktu normal dan babak tambahan.

1. Kai Havertz Jadi Penyebab Arsenal Kalah

Kai Havertz memang bisa disebut penyebab kegagalan Arsenal di Piala FA 2024-2025. Sebab hanya dia perwakilan Arsenal yang gagal mengeksekusi tendangan penalti denan sempurna.

Sophia Weber dan Kai Havertz (Foto: Instagram/@sophiaaemelia)

Turun sebagai penendang kedua, sepakan Kai Havertz mampu dihalau kiper Setan Merah, Altay Bayindir. Setelah kejadian itu, kelima pemain Man United sukses mengeksekusi tendangan penalti dengan baik.

Untuk Arsenal, dua pemain setelah Kai Havertz, yakni Declan Rice dan Thomas Partey juga berhasil memasukan bola. Namun, gol dari penendang kelima Man United, Joshua Zirkzee memastikan kemenangan The Red Devils tanpa menunggu hasil penendang terakhir Arsenal.