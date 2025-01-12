Golden Visa Shin Tae-yong Tetap Berlaku meski Tak Lagi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Begini Penjelasan Ditjen Imigrasi

GOLDEN Visa Shin Tae-yong dipastikan tetap berlaku meski tak lagi jadi pelatih Timnas Indonesia. Hal ini telah dipastikan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi).

Shin Tae-yong diketahui mendapat Golden Visa saat masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dia mendapat Gonden Visa Indonesia dengan status Global Talent.

1. Golden Visa Shin Tae-yong

Golden Visa merupakan klasifikasi visa yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk memudahkan berinvestasi dan berkarya. Klasifikasi visa ini diberikan khusus untuk WNA berkualitas yang bermanfaat untuk perkembangan ekonomi negara.

Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa pada Juli 2024. Itu artinya, pelatih asal Korea Selatan tersebut masuk jajaran WNA berkualitas yang dianggap memberikan manfaat untuk Indonesia.

Namun saat itu, status Shin Tae-yong masih merupakan pelatih Timnas Indonesia. Baru-baru ini, pelatih berusia 54 tahun itu diberhentikan oleh PSSI dari jabatan tersebut.

Oleh karena itu, status Golden Visa Shin Tae-yong sempat dipertanyakan oleh publik. Ditjen Imigrasi pun mengonfirmasi, Shin akan tetap memiliki Golden Visa walau sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Skuad Garuda.

"Setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Pelatih Shin Tae-Yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa sebagai Global Talent," tulis akun Instagram reski Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), dikutip pada Minggu (12/1/2025).