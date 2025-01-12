Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Denny Landzaat Setibanya di Indonesia Bikin Dirinya Dipandang Lebih Hebat dari Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |08:13 WIB
Respons Denny Landzaat Setibanya di Indonesia Bikin Dirinya Dipandang Lebih Hebat dari Shin Tae-yong
Denny Landzaat (kanan) asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
RESPONS Denny Landzaat setibanya di Indonesia bikin dirinya dipandang lebih hebat dari Shin Tae-yong. Penilaian ini muncul karena pria 48 tahun ini langsung menyapa jurnalis yang menyambutnya di hotel tempatnya menginap dengan mengucapkan dua kata bahasa Indonesia, yakni “Terima Kasih” dan “Apa Kabar”.

“Shin Tae-yong pas pertama kali datang ke Indonesia mana bisa ngobrol kayak gini,” tulis akun @rifkiino77 mengomentari video kedatangan Denny Landzaat.

Denny Landzaat setibanya di Indonesia @ceritatimnass.jpg

(Denny Landzaat saat tiba di hotel tempatnya menginap di Jakarta. (Foto: TikTok/@ceritatimnass)

Selama lima tahun berada di Indonesia, Shin Tae-yong memang tidak pernah berkomunikasi di depan umum dengan bahasa Indonesia. Seperti Denny Landzaat, Shin Tae-yong hanya mengucapkan selamat pagi, siang dan malam atau apa kabar.

1. Denny Landzaat Bisa Bahasa Indonesia

Lantas, bukannya itu sama saja seperti Denny Landzaat? Tentu jawabannya berbeda. Denny Landzaat diketahui fasih berbahasa Indonesia, mengingat ibunya berasal dari Indonesia.

Menurut pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert, Denny Landzaat dipilih sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia karena fasih berbahasa Indonesia. Fasih bahasa Indonesia setidaknya memudahkan dalam transfer budaya antara tim kepelatihan Patrick Kluivert dengan pemain Timnas Indonesia.

"Dia (Denny Landzaat) pernah bekerja dengan John van den Brom dan Pascal Jansen. Denny Landzaat memahami budaya Indonesia dan bahkan berbicara bahasa Indonesia,” kata Patrick Kluivert. Okezone mengutip dari Voetbal Primeur.

 

