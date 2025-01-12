Patrick Kluivert Coret 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert coret tiga pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Hari ini, Minggu (12/1/2025) sore WIB, Patrick Kluivert akan diperkenalkan PSSI sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia.

Setelah resmi diperkenalkan, Patrick Kluivert bersama dua asistennya asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Landzaat tak bisa bersantai. Sebab, pada 20 dan 25 Maret 2025, Timnas Indonesia sudah ditunggu Australia (tandang) dan Bahrain (kandang) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

1. Kehadiran Pemain Top Tambahan

Patrick Kluivert sedikit diuntungkan karena Timnas Indonesia telah ketambahan pemain top dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat, ada sejumlah pemain keturunan tambahan yang bersedia berganti paspor menjadi Indonesia seperti Kevin Diks, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Belum lagi Ole Romeny, Jairo Riedewald dan Emil Audero yang digadang-gadang akan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun, dari sekian pemain yang bersedia dinaturalisasi, ada beberapa nama yang mungkin tak diandalkan Patrick Kluivert.