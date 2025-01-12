Advertisement
LIGA INDONESIA

Kata-Kata Carlos Pena Usai Persija Jakarta Menang atas Barito Putera di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |00:05 WIB
Kata-Kata Carlos Pena Usai Persija Jakarta Menang atas Barito Putera di Liga 1 2024-2025
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KATA-kata Carlos Pena usai Persija Jakarta menang atas Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Dia merasa girang bukan main, karena hasil itu sendiri membuat Persija kukuh di 3 besar klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Ya, Persija Jakarta sementara waktu kukuh di tiga besar klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 34 poin. Poin itu dari 10 kali menang, empat seri, dan empat kekalahan.

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

1. Menang Lawan Barito Putera

Sebanyak 34 poin itu setelah mereka mendapatkan tambahan tiga angka karena menang 3-2 atas Barito Putera. Pertemuan kedua tim itu berlangsung Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat 10 Januari 2025.

Pelatih Persija, Carlos Pena, mengatakan kemenangan itu menambah semangat pemain dan kepercayaan diri. Tentunya, hal tersebut agar timnya terus konsisten dalam laga-laga selanjutnya.

"Kemenangan yang sangat penting bagi kami. Saya memberi banyak nilai pada ketiga poin ini karena tidak mudah setelah datangnya liburan Natal," kata Carlos Pena usai laga.

Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan Laskar Antasari -julukan Barito Putera memberikan perlawanan ketat buat Andritany dan kolega. Namun, tim asuhanya mampu bermain apik sepanjang 90 menit permainan dalam laga itu.

"Pertandingan yang sulit sebelum memainkannya. Akan tetapi, tim saya merespons dengan sangat baik dan kami menunjukkan karakter," ucap Carlos Pena.

"Para pemain yang datang dari bangku cadangan sangat membantu. Ini kemenangan yang sangat penting bagi kami, sangat bahagia," tambahnya.

 

