HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Istri Pesepakbola Legenda Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Mantan Supermodel

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |19:01 WIB
5 Istri Pesepakbola Legenda Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Mantan Supermodel
Tribuana Tungga Dewi (istri Bambang Pamungkas) termasuk pasangan legenda sepakbola Indonesia yang cantik kebangetan (Foto: Instagram/@bepe20)
A
A
A

BERIKUT lima istri pesepakbola legenda Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya adalah mantan supermodel!

Dewasa ini, kehidupan pribadi pesepakbola sudah jadi konsumsi umum. Tidak terkecuali pemain-pemain legendaris Indonesia yang kini sudah seperti selebriti.

Jennifer Bachdim

Lantas, siapa saja lima istri pesepakbola legenda Indonesia yang cantiknya kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Pesepakbola Legenda Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Maria Margaretha Mellysha (Hamka Hamzah)

Hamka Hamzah dan istrinya Maria Margaretha Mellysha (Foto: Instagram/@hamka23hamzah)

Pasangan ini diketahui menikah 2 September 2007. Hamka dan Icha -sapaan akrab sang istri- hidup bahagia dengan dua orang anak.

Keduanya tak jarang menampilkan momen kebersamaan di akun Instagram. Icha sendiri memiliki usaha sampingan untuk membantu suaminya.

4. Zahra Hakim (Evan Dimas)

Zahra Hakim

Pasangan ini menikah pada 22 Februari 2022. Wajah cantik Zahra sesuai dengan profesi yang ditekuninya sebelum menikah dengan Evan.

Ya, sang istri adalah make up artist (MUA) yang cukup terkenal di daerah asalnya. Wajar bila Evan terpesona dengan Zahra.

 

Halaman:
1 2 3
      
