5 Istri Pesepakbola Legenda Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Mantan Supermodel

Tribuana Tungga Dewi (istri Bambang Pamungkas) termasuk pasangan legenda sepakbola Indonesia yang cantik kebangetan (Foto: Instagram/@bepe20)

BERIKUT lima istri pesepakbola legenda Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya adalah mantan supermodel!

Dewasa ini, kehidupan pribadi pesepakbola sudah jadi konsumsi umum. Tidak terkecuali pemain-pemain legendaris Indonesia yang kini sudah seperti selebriti.

Lantas, siapa saja lima istri pesepakbola legenda Indonesia yang cantiknya kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Pesepakbola Legenda Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Maria Margaretha Mellysha (Hamka Hamzah)

Pasangan ini diketahui menikah 2 September 2007. Hamka dan Icha -sapaan akrab sang istri- hidup bahagia dengan dua orang anak.

Keduanya tak jarang menampilkan momen kebersamaan di akun Instagram. Icha sendiri memiliki usaha sampingan untuk membantu suaminya.

4. Zahra Hakim (Evan Dimas)

Pasangan ini menikah pada 22 Februari 2022. Wajah cantik Zahra sesuai dengan profesi yang ditekuninya sebelum menikah dengan Evan.

Ya, sang istri adalah make up artist (MUA) yang cukup terkenal di daerah asalnya. Wajar bila Evan terpesona dengan Zahra.