Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Penampakan Starting XI Timnas Indonesia yang Tembus Rp1,62 Triliun, Otomatis Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |07:58 WIB
Begini Penampakan Starting XI Timnas Indonesia yang Tembus Rp1,62 Triliun, Otomatis Lolos Piala Dunia 2026?
Harga pasaran Timnas Indonesia bisa tembus Rp2 triliun. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENAMPAKAN starting XI Timnas Indonesia yang menembus Rp1,62 triliun akan diulas Okezone. Apakah dengan tampilan di bawah ini akan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026?

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menegaskan salah satu tugas pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah melobi sejumlah pemain keturunan agar berganti paspor menjadi Indonesia. Pemain-pemain yang dilobi difokuskan kepada pemain bintang yang sebelumnya belum terbujuk oleh PSSI.

"Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita (Indonesia)," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk Okezone pada Selasa, 7 Januari 2025.

1. Pemain Naturalisasi Tambahan

Millon Manhoef @million.m_

(Million Manhoef bisa pertajam lini depan Timnas Indonesia)

Pernyataan di atas menegaskan, pemain-pemain top yang berkarier di Liga Inggris bisa saja dibawa Patrick Kluvert ke Indonesia. Beberapa di antaranya Ian Maatsen yang berkarier di Aston Villa, Pascal Struijk (Leeds United) dan Million Manhoef (Stoke City).

Belum lagi Jayden Oosterwolde yang menjadi pemain andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Bagaimana dengan Jairo Riedewald dan Emil Audero? Dua pemain ini dalam trek tepat dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika nama-nama di atas bergabung, betapa berbahanya skuad Timnas Indonesia. Okezone membentuk starting XI Timnas Indonesia menggunakan nama-nama di atas plus pemain yang eksis sekarang dalam pola 3-4-3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177222/istana_lewat_mensesneg_prasetyo_hadi_mengomentari_pemecatan_patrick_kluivert-asB8_large.JPG
Kata Istana soal Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177197/pengamat_sepakbola_tidak_kaget_patrick_kluivert_dipecat_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-l5fb_large.jpg
Pengamat Tidak Kaget Patrick Kluivert Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Pelajaran Mahal buat PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177189/mauro_zijlstra_bicara_soal_kondisi_ruang_ganti_timnas_indonesia_usai_gagal_ke_piala_dunia_2026-axLh_large.jpg
Mauro Zijlstra Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177188/jesus_casas_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_jesuscasas4-ojUB_large.jpg
Jesus Casas atau Timur Kapadze yang Cocok Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1632923/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-di-dubai-jelang-piala-dunia-u17-2025-gfy.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 di Dubai Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/kejuaraan_dunia_senam_2025_di_jakarta.jpg
Resmi! Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 di Jakarta Jadi yang Pertama Gunakan AI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement