Begini Penampakan Starting XI Timnas Indonesia yang Tembus Rp1,62 Triliun, Otomatis Lolos Piala Dunia 2026?

PENAMPAKAN starting XI Timnas Indonesia yang menembus Rp1,62 triliun akan diulas Okezone. Apakah dengan tampilan di bawah ini akan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026?

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menegaskan salah satu tugas pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah melobi sejumlah pemain keturunan agar berganti paspor menjadi Indonesia. Pemain-pemain yang dilobi difokuskan kepada pemain bintang yang sebelumnya belum terbujuk oleh PSSI.

"Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita (Indonesia)," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk Okezone pada Selasa, 7 Januari 2025.

1. Pemain Naturalisasi Tambahan

(Million Manhoef bisa pertajam lini depan Timnas Indonesia)

Pernyataan di atas menegaskan, pemain-pemain top yang berkarier di Liga Inggris bisa saja dibawa Patrick Kluvert ke Indonesia. Beberapa di antaranya Ian Maatsen yang berkarier di Aston Villa, Pascal Struijk (Leeds United) dan Million Manhoef (Stoke City).

Belum lagi Jayden Oosterwolde yang menjadi pemain andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Bagaimana dengan Jairo Riedewald dan Emil Audero? Dua pemain ini dalam trek tepat dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika nama-nama di atas bergabung, betapa berbahanya skuad Timnas Indonesia. Okezone membentuk starting XI Timnas Indonesia menggunakan nama-nama di atas plus pemain yang eksis sekarang dalam pola 3-4-3.