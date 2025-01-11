Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bikin Patrick Kluivert Antar Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C?

JIKA laga Timnas Arab Saudi vs Timnas China yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025 berakhir imbang, praktis menguntungkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda racikan Patrick Kluivert berpotensi naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika kondisi di atas terjadi.

Sebelum membahas kemungkinan di atas terjadi, kita kulik dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang masih belum tertandingi dengan 16 poin.

1. Ketat di Posisi 2 hingga 6 Klasemen Grup C

(Timnas Indonesia tempat posisi tiga klasemen sementara Grup C. (Foto: PSSI)

Menyusul di posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Kemudian berturut-turut di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi karena unggul produktivitas gol, yakni mencetak enam gol berbanding tiga milik Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi. Untuk selisih gol, Timnas Indonesia dan Arab Saudi sama-sama -3.

Sementara dengan Bahrain dan China, Timnas Indonesia unggul selisih gol dan produktivitas gol. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025.

Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia akan mengoleksi sembilan angka, sekaligus melewati skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- yang sebelumnya menempati posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hanya saja, Timnas Indonesia tidak otomatis naik ke posisi dua sekalipun menang atas Australia.