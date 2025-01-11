Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Timnas Indonesia Taruh Harapan Besar kepada Patrick Kluivert: Berharap Skuad Garuda Lolos Piala Dunia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |05:53 WIB
Legenda Timnas Indonesia Taruh Harapan Besar kepada Patrick Kluivert: Berharap Skuad Garuda Lolos Piala Dunia!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert)
A
A
A

LEGENDA Timnas Indonesia, Peri Sandria, taruh harapan besar kepada Patrick Kluivert yang jadi pelatih anyar skuad Garuda. Dia berharap Patrick Kluivert bisa bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia.

Peri Sandria turut angkat bicara soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pasalnya, hal itu dilakukan kala Timnas Indonesia sedang bersaing dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Gaya Patrick Kluivert saat melatih (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia dengan durasi kontrak dua tahun dan opsi perpanjangan. Dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Shin Tae-yong.

1. Bawa Perubahan Besar

Peri Sandria mengatakan PSSI sudah memutuskan melakukan pergantian pelatih Timnas Indonesia kala sedang bersaing sengit di putaran ketiga. Jadi, saat ini, dia berharap pelatih baru itu bisa memberi perubahan besar untuk Pratama Arhan dan kolega.

"Harapan saya sebagai mantan pemain, ke depannya bisa lebih baik di tangan Kluivert karena di situasi ini sangat kritis sekali ya karena ada pergantian pelatih tiba-tiba," kata Peri Sandria di Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.

Peri Sandria mengatakan mimpi publik sepalbola Tanah Air adalah melihat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, dia menilai Patrick Kluivert harus memperjuangkannya, meskipun tidak mudah.

"Kami berharap sama pelatih yang baru ini minimal bisa draw lawan Australia dan berharap juga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia," ucap Peri Sandria.

 

