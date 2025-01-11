Punya Nilai Plus Jadi Penghubung Pemain Keturunan di Timnas Indonesia, Marc Klok Berharap Dipanggil Patrick Kluivert

JAYAPURA – Pemain Persib Bandung, Marc Klok berharap masuk dalam rencana Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Klok merasa dirinya diperlukan karena memiliki nilai plus, yakni menjadi penghubung antara pemain keturunan di Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja berganti tim kepelatihan. Pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong telah resmi dipecat dan digantikan mantan pelatih Curacao yang juga pernah menjadi striker Barcelona Patrick Kluivert.

1. Klok Percaya Bisa Sangat Berguna di Timnas Indonesia

Pelatih asal Belanda itu sudah resmi diperkenalkan ke publik Tanah Air pada Rabu (8/1/2025) kemarin. Kluivert diharapkan mampu meneruskan warisan positif yang telah ditanam oleh Shin Tae-yong.

Marc Klok sendiri belakangan ini tidak masuk dalam skema Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Gelandang berusia 31 tahun itu terakhir kali dipanggil Timnas Indonesia pada Maret 2024 silam.

Dengan adanya pelatih baru, Klok berharap kembali terpilih membela Timnas Indonesia. Eks gelandang PSM Makassar itu mengklaim, dirinya siap membantu di dalam maupun luar lapangan.

"Sekarang babak baru, peluang baru,” kata Klok dilansir dari ESPN Belanda, Sabtu (11/1/2025).

“Saya tambahan yang bagus, baik di dalam maupun di luar lapangan,” sambungnya.