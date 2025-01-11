Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk Masuk Tim Terbaik Paruh Musim Liga Belanda 2024-2025

Calvin Verdonk masuk tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025. (Foto: Instagram/@eredivisie)

BINTANG Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, masuk masuk team of the season atau tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025. Calvin ditempatkan sebagai bek kiri dalam tim tersebut.

Satu lagi pencapaian manis yang didapat oleh Calvin Verdonk. Setelah beberapa kali masuk tim terbaik hitungan pekan, kini pemain berusia 27 tahun itu dianggap sebagai bek kiri terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025.

1. Pencapaian Apik

Melansir akun Instagram resmi Liga Belanda (@eredivisie), para pemain terpilih berdasarkan pengambilan suara atau voting dari 5.000 suporter. Tentunya, ini merupakan pencapaian yang baik bagi Calvin.

"Tim terbaik Liga Belanda sejauh ini (musim 2024-2025) berdasarkan voting dari 5000 fans," tulis @eredivisie dalam unggahan tersebut, dikutip pada Sabtu (11/1/2025).

Calvin terpilih bersama 10 pemain lainnya di Liga Belanda musim ini. Mereka adalah Lars Unnerstall (FC Twente), Bart van Rooij (FC Twente), Ryan Flamingo (PSV Eindhoven), David Hancko (Feyenoord), dan Ismael Saidari (PSV Eindhoven).

Kemudian ada juga Sem Steijn (FC Twente), Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), dan Mika Godts (Ajax Amsterdam). Calvin menjadi satu-satunya pemain dari NEC Nijmegen.