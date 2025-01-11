Gantikan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert Minta Suporter Dukung Penuh Perjuangannya Bersama Timnas Indonesia

PATRICK Kluivert resmi gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kini, dia mempunyai permintaan khusus untuk Garuda Fans -sebutan suporter Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert meminta para suporter mendukung penuh perjuangannya bersama Skuad Garuda. Dia memastikan siap bekerja keras demi membawa Timans Indonesia berjaya.

1. Tugas Berat Menanti Patrick Kluivert

Patrick Kluivert telah diumumkan secara resmi sebagai pelatih Timnas Indonesia, Rabu 8 Januari 2025. Legenda Timnas Belanda itu ditunjuk untuk menggantikan peran Shin Tae-yong.

Kluivert akan mendapat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan. Mantan striker Barcelona itu langsung mendapat tugas berat bersama Timnas Indonesia.

Dia ditargetkan untuk mengantar Timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Skuad Garuda sedang berjuang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia memiliki peluang lolos langsung sebagai dua tim teratas di akhir klasemen. Selain itu, ada juga peluang untuk lolos melalui putaran keempat yang bisa didapat jika mengakhiri klasemen sebagai tim peringkat ketiga atau empat.