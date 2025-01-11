Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSBS Biak vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Skor Kacamata Tercipta

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:28 WIB
Hasil Babak Pertama PSBS Biak vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Skor Kacamata Tercipta
PSBS Biak vs Persib Bandung masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

JAYAPURA – Hasil babak pertama PSBS Biak vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu (11/1/2025) siang WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua tim bergantian melancarkan serangan. Namun, belum ada gol tercipta sepanjang 45 menit.

Mateo Kocijan beraksi di laga PSBS Biak vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
Mateo Kocijan beraksi di laga PSBS Biak vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS Biak Numfor langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Emral Abus itu mencoba mencuri keunggulan lewat serangan beruntun ke pertahanan Persib Bandung.

Namun, Maung Bandung yang bermain disiplin membuat tim tuan rumah kesulitan. Pada menit ke-10, Rachmat Irianto yang mengalami sedikit masalah harus ditarik keluar dan digantikan Henhen Herdiana.

Setelah itu, Persib mulai untuk berani keluar dari tekanan. Mereka mengandalkan serangan cepat dan tendangan spekulatif. Adam Alis dan David da Silva secara bergantian melepaskan tembakkan berbahaya ke gawang Badai Pasifik.

Memasuki menit ke-30, PSBS Biak kembali memegang kendali permainan. Takuya Matsunaga dan Williams Lugo secara bergantian menjadi motor serangan utama Badai Pasifik. Tetapi, rapatnya pertahanan Persib membuat PSBS Biak kewalahan.

 

