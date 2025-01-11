JAYAPURA - Pemain anyar Persib Bandung, Gervane Kastaneer dipastikan dibawa ke Jayapura untuk persiapan melawan PSBS Biak pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Namun, nyatanya pemain Timnas Curacao itu belum bisa dimainkan di laga pekan ke-18 tesebut.
Persib Bandung akan melawat ke markas PSBS Biak di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Sabtu (11/1/2025) pukul 13.30 WIB. Dalam lawatannya itu, Bojan Hodak selaku pelatih Pangeran Biru turut memboyong Kastaneer.
Hanya saja, Hodak masih belum menyiapkan Kastaneer dalam game plan melawan PSBS Biak. Sebab, Persib Bandung masih harus menunggu kartu izin tinggal terbatas (KITAS) sang pemain terbit. Itu artinya, striker berusia 28 tahun itu hanya akn menjadi penonton.
“Saya berpikir dia belum bisa bermain, karena kami masih menunggu KITAS. Saya belum berpikir dia siap untuk bermain. Saya hanya membawa dia untuk bertemu dengan rekan setimnya,” papar Hodak, dikutip dari situs LIB, Sabtu (11/1/2025).
Hodak bukan tanpa alasan memboyong Kastaneer ke Jayapura. Juru taktik asal Kroasia itu ingin sang pemain bisa beradaptasi cepat dengan tim. Berkomunikasi dan rekan-rekan barunya, dan melihat seperti apa budaya dan kebiasaan di Indonesia dengan baik.