LIGA INDONESIA

Gervane Kastaneer Dibawa ke Jayapura, Bakal Debut di Laga PSBS Biak vs Persib Bandung?

Andika Rachmansyah-Sabtu, 11 Januari 2025 |04:03 WIB
Gervane Kastaneer Dibawa ke Jayapura, Bakal Debut di Laga PSBS Biak vs Persib Bandung?
Pemain Persib Bandung, Gervane Kastaneer. (Foto: Instagram/gervanek33)
A
A
A

JAYAPURA - Pemain anyar Persib Bandung, Gervane Kastaneer dipastikan dibawa ke Jayapura untuk persiapan melawan PSBS Biak pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Namun, nyatanya pemain Timnas Curacao itu belum bisa dimainkan di laga pekan ke-18 tesebut.

Persib Bandung akan melawat ke markas PSBS Biak di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Sabtu (11/1/2025) pukul 13.30 WIB. Dalam lawatannya itu, Bojan Hodak selaku pelatih Pangeran Biru turut memboyong Kastaneer.

1. Penyebab Gervane Kastaneer Tak Dimainkan

Hanya saja, Hodak masih belum menyiapkan Kastaneer dalam game plan melawan PSBS Biak. Sebab, Persib Bandung masih harus menunggu kartu izin tinggal terbatas (KITAS) sang pemain terbit. Itu artinya, striker berusia 28 tahun itu hanya akn menjadi penonton.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

“Saya berpikir dia belum bisa bermain, karena kami masih menunggu KITAS. Saya belum berpikir dia siap untuk bermain. Saya hanya membawa dia untuk bertemu dengan rekan setimnya,” papar Hodak, dikutip dari situs LIB, Sabtu (11/1/2025).

2. Bojan Hodak Tetap Ajak Gervane Kastaneer ke Jayapura

Hodak bukan tanpa alasan memboyong Kastaneer ke Jayapura. Juru taktik asal Kroasia itu ingin sang pemain bisa beradaptasi cepat dengan tim. Berkomunikasi dan rekan-rekan barunya, dan melihat seperti apa budaya dan kebiasaan di Indonesia dengan baik.

 

