Selamatkan Persib Bandung dari Kekalahan Kontra Bali United, Gustavo Franca Justru Tak Mau Dipanggil Pahlawan

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca tak senang disebut pahlawan usai berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan kontra Bali United di laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025, pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut Gustavo, Persib bisa terhindar dari kekalahan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, itu berkat kerja sama tim.

Ya, sejatinya Gustavo layak disebut pahlawan karena berkat golnya di menit 90+3, Persib Bandung terhindar dari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu dari Bali United melalui Rahmat Arjuna di menit 47. Sehingga laga berakhir imbang 1-1.

“Saya tidak menyelamatkan tim, kami bekerja keras bersama dan melakukan tugas dengan sangat baik,” kata Gustavo, dikutip Jumat (10/1/2025).

1. Gustavo Lebih Senang Disebut Kerja Sama Tim ketimbang Dirinya Pahlawan

Menurut Gustavo, Persib Bandung bermain dengan saling membantu satu sama lain. Kebetulan, kali ini ia berhasil menciptakan gol.

Bali United vs Persib Bandung. ig/baliunitedfc

“Saya hanya coba mencari kesempatan untuk mencetak gol. Tetapi ini semua berkat kerja keras semua pemain tim untuk bisa mendapatkan poin ini,” tambahnya.

Bek asal Brasil ini senang lantaran hasil ini membuat Persib Bandung terhindar dari kekalahan. Bahkan membuat tim berjulukan Maung Bandung ini berhasil mempertahankan tren tak terkalahkan di Liga 1 musim ini.