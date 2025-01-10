Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Selamatkan Persib Bandung dari Kekalahan Kontra Bali United, Gustavo Franca Justru Tak Mau Dipanggil Pahlawan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |00:00 WIB
Selamatkan Persib Bandung dari Kekalahan Kontra Bali United, Gustavo Franca Justru Tak Mau Dipanggil Pahlawan
Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca tak senang disebut pahlawan usai berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan kontra Bali United di laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025, pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut Gustavo, Persib bisa terhindar dari kekalahan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, itu berkat kerja sama tim.

Ya, sejatinya Gustavo layak disebut pahlawan karena berkat golnya di menit 90+3, Persib Bandung terhindar dari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu dari Bali United melalui Rahmat Arjuna di menit 47. Sehingga laga berakhir imbang 1-1.

“Saya tidak menyelamatkan tim, kami bekerja keras bersama dan melakukan tugas dengan sangat baik,” kata Gustavo, dikutip Jumat (10/1/2025).

1. Gustavo Lebih Senang Disebut Kerja Sama Tim ketimbang Dirinya Pahlawan

Menurut Gustavo, Persib Bandung bermain dengan saling membantu satu sama lain. Kebetulan, kali ini ia berhasil menciptakan gol.

Bali United vs Persib Bandung. ig/baliunitedfc
Bali United vs Persib Bandung. ig/baliunitedfc

“Saya hanya coba mencari kesempatan untuk mencetak gol. Tetapi ini semua berkat kerja keras semua pemain tim untuk bisa mendapatkan poin ini,” tambahnya.

Bek asal Brasil ini senang lantaran hasil ini membuat Persib Bandung terhindar dari kekalahan. Bahkan membuat tim berjulukan Maung Bandung ini berhasil mempertahankan tren tak terkalahkan di Liga 1 musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Bantah Ribut dengan Pemain Ulsan HD! Bongkar Kedekatan Emosional dengan Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement