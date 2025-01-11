Prediksi PSBS Biak vs Persib Bandung Versi Bobotoh Cantik: Pasukan Bojan Hodak Menang, meski Tanpa 4 Pilar Utama!

PREDIKSI PSBS Biak vs Persib Bandung versi bobotoh cantik akan diulas dalam artikel ini. Pasukan Bojan Hodak pun diprediksi meraih kemenangan, meski akan bermain tanpa 4 pilar utama.

Prediksi ini disampaikan bobotoh cantik asal Bandung bernama Melinda Sonia (28). Bobotoh cantik itu optimis Persib Bisa mengalahkan PSBS Biak dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu.

1. Persib Bandung Lakukan Perjalanan Panjang

Ya, Persib Bandung akan melanjutkan kiprahnya di Liga 1 2024-2025 pada malam nanti. Tepatnya, Persib akan bertandang ke markas PSBS Biak, yakni Stadion Lucas Enembe, Jayapura, pada Sabtu (11/1/2025) pukul 13.30 WIB.

Pasukan Maung Bandung harus melakukan perjalanan panjang ke Papua untuk melakoni laga ini. Tentunya, hal tersebut menjadi perjalanan yang melelahkan.

Tapi sebagai Bobotoh, Mey -sapaan akrab Melinda- yakin para pemain bisa melakukan recovery dengan baik. Dengan begitu, Persib tetap bisa bermain maksimal dan bisa mendapatkan poin di sana.

"Saya yakin pasti para pemain bisa memberikan yang terbaik meskipun harus menjalani perjalanan yang jauh," katanya.

2. Persib Bandung Tanpa 4 Pilar

Diketahui juga, tim asuhan Bojan Hodak ini tidak akan dihuni oleh empat pemain pilar utama. Mereka adalah Ciro Alves, Gustavo Franca, Beckham Putra Nugraha, dan Kevin Ray Mendoza.

Namun, Mey yakin Persib tetap akan mengungguli tim tuan rumah. Sebab, masih ada sederet pemain berkualitas lainnya yang siap memperkuat Persib.

"Saya yakin Persib menang, meskipun 4 pemain enggak main, tapi masih ada pemain lain yang bisa gantiin mereka dan memberikan yang terbaik," ungkapnya.