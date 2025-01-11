Ini Alasan Utama Bojan Hodak Datangkan Gervane Kastaneer ke Persib Bandung

JAYAPURA - Pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025, Persib Bandung berhasil mendatangkan pemain Timnas Curacao, Gervane Kastaneer. Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, Gervane Kastaneer didatangkan karena memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, sehingga kondisi itu jelas sangat menguntungkan Maung Bandung.

1. Gervane Kastaneer Pemain Serba Bisa

Utamanya, pelatih asal Kroasia ini mendatangkan Gervane Kastaneer direkrut agar lini serangnya semakin membahayakan lawan. Tidak hanya mencetak gol, pemain yang sebelumnya bermain di Liga 3 Spanyol itu jago dalam hal memberikan assist.

“Dia pemain yang berbeda ketimbang (Mailson) Lima. Dia bisa bermain di posisi David (striker) juga,” jelas Bojan di Sentani, Jayapura, Sabtu (11/1/2025).

Pelatih berkepala plontos ini mengaku kesulitan ketika tidak bisa memainkan David da Silva. Ditambah lagi saat itu opsi keduanya yakni Dimas Drajad mengalami cedera.

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

“Jadi Gervane bisa bermain di posisi Ciro (winger), dia juga bisa bermain di posisi striker sebagai backup,” tuturnya.