Shin Tae-yong Sudah Kosongkan Tempat Tinggalnya di Jakarta, Pulang ke Korea Selatan Hari Ini?

Shin Tae-yong segera pulang ke Korea Selatan setelah tak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

SHIN Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di Jakarta setelah tak lagi menduduki posisi pelatih Timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan, hari ini Jumat (10/1/2025)? Kabar di atas disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede.

“Shin Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di sebuah residence di kawasan SCBD,” kata Haris Pardede, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Jumat (10/1/2025).

Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 siang WIB. ia dipecat meski Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.

1. Timnas Indonesia Masih Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026

(Shin Tae-yong segera pulang ke Korea Selatan. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Menurut sang anak Shin Jae-won, Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan demi berkumpul bersama keluarganya. Sekadar diketahui, dalam lima tahun terakhir Shin Tae-yong lebih banyak tinggal di Indonesia sehingga waktunya bersama istri dan kedua anaknya di Korea Selatan berkurang.

Meski Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong Football Academy yang baru diresmikan di Cilandak, Jakarta Selatan pada November 2024 tidak lantas tutup. Melalui akun Instagram-nya, Shin Tae-yong Football Academy memastikan tetap dibuka demi mencari dan membentuk pesepakbola-pesepakbola berbakat dari Indonesia.